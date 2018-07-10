Fransa-Belçika maçı metro istasyonlarında başladı!

2018 Dünya Kupası finalistlerinden biri Fransa ile Belçika arasında oynanacak yarı final karşılaşmasıyla belli olacak.

Ancak Rusya'da oynanacak karşılaşma, yeşil sahadan önce Paris ve Brüksel'in metro istasyonlarında başladı. Paris metrosunun resmi maskotu Serge le Lapin'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Brüksel'deki 'Hermann-Debroux' metro istasyonunun isminin fotomontajla değiştirilmiş hali paylaşıldı.

Fotoğraftaki istasyon tabelasında Fransızların yıldız golcüsü Antonie Griezmann'a gönderme olarak "GRIEZ-Herr MANN Debroux" yazdığı görülüyor. Paylaşımda fotoğrafla birlikte, "Belçikalı dostlarımızdan gerçekten güzel hareket, Antoine Griezmann'a hoş bir övgü" ifadeleri yer aldı.

Paris metrosunun bu hamlesine yanıt ise Brüksel metrosundan geldi. Brüksel metrosunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Paris metrosunda bulunan Saint-Lazare isimli istasyonun isminin Belçika'nın yıldızı Eden Hazard'ın ismiyle değiştirerek "Saint-Hazard" olarak paylaştı.