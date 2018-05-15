Fransa'dan savaş uyarısı!

Drian, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Ortadoğu'da durum patlamaya hazır, şiddet konuşuluyor, savaşın çıkabilir" derken, bu kadar şiddetle müdahale etmenin temelsiz olduğunu ifade etti.

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