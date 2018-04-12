Fransa'dan Suriye açıklaması: Kanıtımız var!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına neden olan kimyasal silah saldırısı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtımız var" dedi.

Kimyasal Silahları Cezalandırma Örgütü'nün hafta sonu araştırma için bölgeye gitmesinden ve rapor vermesinden önce Macron'un yaptığı açıklama, ABD ile mutabık olduklarını gösterdi.

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