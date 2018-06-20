FT: Erdoğan Kürt oylarını engellemekle suçlanıyor

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İngiliz Financial Times gazetesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 19 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararına ilişkin bir haber yayımladı.

Muhabir Laura Pitel imzalı haberde, hükümetin güvenlik gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ise bunu kendilerine yönelik desteği azaltma girişimi olarak yorumladığı belirtiliyor.

Haberde, Diyarbakır'ın Dadaş Ağılı köyündeki seçmenlere sandık taşıma ve birleştirme kararına ilişkin görüşleri soruluyor.

İsmini vermeden gazeteye konuşan bir kadın, "Kürt partisini desteklediğimiz için bu oldu" diyor. "Yaşlıların ve hastaların oy vermeye gidememesini umuyorlar."

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Haberde, sandıkların taşındığı illerde HDP'nin yüksek oranda oy aldığı da hatırlatılıyor.

HDP'nin yüzde 10'luk barajı aşarak TBMM'ye girmesi halinde, AKP'nin Meclis'teki çoğunluğu kaybedebileceği de vurgulanıyor.

HDP'li Camcı: Yüzde 10 kayıtlı oy için yüzde 15 almamız gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "HDP'nin baraj altında kalması, bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz demektir" sözlerini sarfettiği bir video kaydının ortaya çıktığı da haberde kaydediliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"HDP'li yetkililer onları yüzde 10'un üzerine taşıyacak desteğe sahip olduklarına inanıyorlar. Ancak oylarını azaltmak için hükümetin el altından işler çevireceğinden korkuyorlar."

HDP'nin Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı, "Kayıtlı yüzde 10'luk oyumuzun olması için, yüzde 15 oranında oy almamız gerektiğine inanıyoruz" diyor.

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Seçim günü, köydeki 265 seçmen, köy korucuları tarafından gözetilen başka bir köyde oy kullanabilmek için 20 dakikalık bir araba yolculuğu yapmak ve askeri kontrol noktalarından geçmek zorunda.

Haberde, Dadaş Ağılıların 1990'lı yıllarda köy korucuları tarafından kaçırıldıklarını anlattıkları, bu nedenle sorunlar çoğunlukla yatışmış olsa da düşmanlığın devam ettiği kaydediliyor.

'Düşmanımın düşmanı dostumdur'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker'in 59 milyon seçmen arasında sadece 144 bin seçmenin etkilendiğini söylediği de haberde kaydediliyor.

Ancak HDP başa baş geçecek bir seçimde her oyun önemli olduğunu düşünüyor.

Eker ise HDP'yi seçmenlere baskı yapmakla suçlayarak, "Halkın bu sefer daha özgür bir şekilde oy kullanacağını" söylüyor.

Dadaş Ağılı köyündeki seçmenler ise tehdit edildikleri iddiasını kabul etmiyor.

Pek çoğu oy kullanmaya kararlı, ancak oy kullanma noktasına ulaşabilme konusunda endişeli. Çoğunun arabası da bulunmuyor.

Haberde, Kürtlerin geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) düşmanca algıladıkları, ancak seçimlerin 2. tura kalması halinde oylarını Muharrem İnce'ye verebilecekleri kaydediliyor.

Faruk Yılmaz "Muharrem İnce'ye güvenmiyorum" diyor. "Ama düşmanımın düşmanı dostumdur."