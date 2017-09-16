Füze denemeleri tüm dünyayı endişelendirirken, Kim Jong un'u eğlendiriyor

Bugüne kadarki en uzun menzilli füzesini fırlatıp dünyayı alt üst eden Kuzey Kore'den fotoğraflar basına yansıdı. Kim Jong-un, bir masaya oturmuş ateşlenen füzeyi izlerken, daha sonra yanındaki generalleriyle kutlama yapıyor.

3 bin 700 kilometre mesafeye ulaşıp Pasifik Okyanusu'na düşen Hwasong-12 füzesi, Japonya'nın üstünden geçmiş ve ülkede yaşayanlar çalan sirenlerle sığınaklara koşmuştu.

Başta ABD olmak üzere tüm dünyanın tepki gösterdiği Kim Jong-un, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına rağmen füze testlerine devam edeceğini ilan etti. Kim Jong-un, bu yıl şimdiden 19 füze denemesi gerçekleştirmiş durumda.

ABD ve Japonya'nın çağrısıyla acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, son denemeyi kınadı ve hafta içinde alınan yaptırım kararlarının hayata geçirilmesini istedi. Washington yönetimi, BMGK'nın kabul ettiği son yaptırımlar arasında petrol ambargosunun da yer almasını hedefliyordu ancak Moskova ve Pekin yönetimlerini ikna etmek için yaptırımlar yumuşatılmıştı.

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