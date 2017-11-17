Galada, ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’ filminin devamını müjdelediler

HT Magazin’de yer alan habere göre,yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Burak Aksak’ın yazıp yönettiği, başrollerini Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Çabalar’ın paylaştığı ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’ filminin galası, önceki akşam bir alışveriş merkezinde gerçekleşti.

Galaya Çabalar, Aksak, Kaygılaroğlu ve Özdemir’in gösterim öncesinde çalan ‘Bad Boys’ şarkısı eşliğinde sergiledikleri ve seyiricileri de dahil ettikleri dans performansı damgasını vurdu.

‘ÇOK EĞLENDİK’

Oyuncular, küçük insanların samimi hikâyelerini anlatan filmin çekimleri boyunca çok eğlendiklerini ve ömürlük dostluklar edindiklerini söylerken, Burak Aksak, “Şu ekibin yarısı kadar yetenekli olsam, hiçbirine ihtiyacım olmazdı. Çok yetenekliler. Onlar oynadı, ben yazdım” dedi.

Binnur Kaya, “Dilerim bu film izleyen herkese mutluluk verir” dedi.



Uraz Kaygılaroğlu ise “Burak, devam filminin açılış sahnesini yazdığını söyledi. Bunu da duyuralım” diye konuştu.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

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