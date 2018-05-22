Igor Tudor dönemidne 15 maçta 1 gol 3 asistle oynayan Garry Rodrigues, Fatih Teirm'in gelişiyle birlikte kanatlandı! Gazete Habertürk'ün haberine göre Yşeil Burun Adalı yıldız İmparator’la 18 maçta 8 gol, 7 asiste ulaşarak kariyer zirvesi yaptı.

İlk şampiyonluğunu kazanan Rodrigues, “İnanılmaz bir yıl oldu. Kutlamalarda duygu yoğunluğu harikaydı. Buraya şampiyonluk için gelmiştim. Hocam bana çok güvendi. Ona minnettarım” dedi. Adı transferde birçok takımla anılan ‘Hızlı Garry’, “Tekliflerin olduğunu biliyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz” sözleriyle açık kapı bıraktı.