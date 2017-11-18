Galatasaray'dan Adebayor'a özel önlem

Geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın başında çıktığı Başakşehir deplasmanından 4-0’lık ezici yenilgiyle ayrıldığını unutmayan Tudor, o maçta 3 gol atıp ‘hattrick’ yapan Emmanuel Adebayor için özel önlem aldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün kenar ortalarındaki etkinliğini bilen genç antrenör, Togolu yıldızı aynı boydaki (1.91) Maicon’a emanet edecek. Denayer de Maicon’a yardımcı olacak. Ayrıca Tudor’un, sık sık hızlı çıkışlar yapan Visca ve Elia’yı durdurmak için de iki bekine özel talimat verdiği öğrenildi.

Adebayor

galatasaray