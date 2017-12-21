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Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte'un CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, FourFourTwo'ya bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Türkiye’de kur bazında finansal risk çok yüksek. Bu tabii ki ne 2016’nın konusu, ne de önceki senenin! Ek kredi alınmaması lazım, borçlanırken yabancı para birimleri tercih edilmemeli. Nakit akışını çok iyi yönetmek, futbolcularla yapılan sözleşmelerin vadelerine dikkat edip, tazminat bedellerini düşürmek ve elbette mümkün olduğunca yabancı para biriminin seçilmemesi gerekiyor.