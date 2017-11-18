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Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakayı ise kazanamadı.