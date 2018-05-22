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Donk diye yakalandı! HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, şampiyonluğu Ortaköy’deki bir gece kulübünde tanıştığı iki güzelle evinde kutladı.