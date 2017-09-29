Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, uzun dizileri yapmayı ancak Türkler'in başarabileceğini ama bir-iki yıl içinde bu başarıya gölge düşebileceğini belirterek, "İnternetle beraber dünya dizilerine ulaşmak çok daha kolay. İyi bir bütçe ve zamanlamayla 45 dakika dizi çekiyorlar. Bizim 45, 60, 90 dakikalık sürelerimiz olsa, bu bütçelerle 'Vikingler'den, 'Game of Thrones'tan daha iyi projeler çıkaracak gücümüz var." dedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "IFTV - Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı"nın öğleden sonraki oturumunda "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcı ve senaristi Bozdağ'la dizinin oyuncularından Cengiz Coşkun konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Abdurrahman Çelik'in oturum başkanlığını yaptığı etkinlikte konuşan Bozdağ, TRT 1'de yayınlanan dizinin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in öncülüğünde hayata geçtiğini söyledi.

Bozdağ, diziden önce yine 13. yüzyılda geçen bir belgesel yaptıklarını belirterek, o belgeseli çekerken bir filmin nasıl yapılacağını, yanlış yapa yapa gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'de sinema endüstrisinin tam olarak oluşmadığına işaret eden Bozdağ, "Hikayeye başlarken benim gördüğüm bir problem vardı Türkiye'de. Yönetmen, sanat yönetmeni ve kostüm tasarımcılarının her biri zihinlerinde farklı bir dünya kuruyor. Tarihimizde görsel malzeme çok az olduğu için 13. yüzyılda bir çadırda hayatın nasıl devam ettiğini bilmiyorduk. Çadır formlarını, deri zırhları, kostümlerin nasıl olmasıyla ilgili elde görsel bir malzeme yoktu. Bu konuda uzman olan Moğolistanlı illüstratör Gambat'ı Türkiye'ye davet ettim. Bir hafta boyunca yazdığım hikaye ve hayalimdeki görsel dünyayla ilgili resim yaptı." diye konuştu.

MALAZGİRT ZAFERİ FİLM OLACAK

Dizilerin zaman zaman 2 saati geçen sürelerine değinen Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu kadar uzun dizileri yapmayı ancak Türkler başarabilir ama bu, bir-iki yıl sonra dünyada elde ettiğimiz başarıyı gölgeleyecek. Çünkü artık yavaş yavaş format ithal etmeye başladık. 120 dakikalık diziyi senarist nasıl yazacak, yönetmen nasıl çekecek? Bunun süratle iyileşmesi gerekiyor. İnternetle beraber dünya dizilerine ulaşmak çok daha kolay. İyi bir bütçe ve zamanlamayla 45 dakika dizi çekiyorlar. 'Sen neden çekemiyorsun?' diyorlar. Diziyi bir haftada çekmek zorunda olduğunuz için 120 dakikalık diziyi yetiştirmesi kolay olmuyor ama 45, 60, 90 dakikalık sürelerimiz olsa, bu bütçelerle 'Vikingler'den, 'Game of Thrones'tan daha iyi projeler çıkaracak gücümüz var. Bunu sektördeki bütün yapımcılar adına söylüyorum."

Bozdağ, Türkiye'de reklam fiyatlarının düşük olmasının dizi sürelerinin uzamasında etkili olduğu yorumunu yaparak, yapımcıların da kendi sektörüne yatırım yapmadığını, bunun da bir birikimin oluşmasını engellediğini anlattı.

Malazgirt Zaferi ve Mevlana'yla ilgili iki film projesi üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Bozdağ, bunların yanı sıra haftaya çekimlerine başlanacak Kut'ül Amare dizisi için Türkiye'nin en büyük platolarından birini kurduklarını söyledi.

Game of Thrones

diriliş ertuğrul