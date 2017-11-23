Gazeteci Ali Tarakçı ifade vermek üzere ambulansla emniyete getirildi

Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu ayağından vurulan Ali Tarakçı, sedye ile ifade vermek üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çıkışta ambulans içerisinde açıklama yapan Tarakçı, "Bana saldıranlara yönelik 2 şahsı teşhis ettim. Uzun bir süre ayaklarımı hiç kullanamayacağım" dedi.

Gazeteci Ali Tarakçı'nın ayağından vurulmasına ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro ve Esenyurt Araştırma Büro ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında saldırganlar yakalanmıştı. Şahsıların yakalanmasının ardından Ali Tarakçı, ifadesi alınmak ve gözaltına alınan şahısları teşhis etmek için, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sedye ile cinayet büro amirliğine çıkartılan Tarakçı, ifade ve teşhis işlemlerinin ardından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

İHA'nın haberine göre, Emniyet Çıkışı basın mensuplarına sedye üzerinde açıklama yapan Gazeteci Ali Tarakçı, "Bana saldıranlara yönelik 2 şahsı tespit ettim. Ayrıca da ek bir ifade verdim" dedi.

"TRAFİK TARTIŞMASI DEĞİL ÇÜNKÜ HİÇ BİR TARTIŞMA YAŞAMADIM"

Yaşadığı olayın trafik tartışması olmadığını söyleyen Gazeteci Tarakçı," 2 kişiyi çok net gördüm. Biri de ayağıma kurşun sıkan. Diğeri de bizzat arabayı kullanan. Trafik tartışması değil, hiç bir tartışma yaşamadım. Çok net gece evimin önünde nöbet tutulmuş. Ertesi sabah nöbet değişimi yapılmış. Çocuklarımı okula bıraktığım güzergahı çok iyi bildiklerinden daha önce belirledikleri planlı saldırı olduğu ortaya çıkmış durumda. Sebebi çok büyük ihtimalle benim yazdığım köşe yazılarıyla ilgili olduğunu düşüyorum" ifadelerini kullandı.

"UZUN BİR SÜRE AYAKLARIMI HİÇ KULLANAMAYACAĞIM"

Sağlık durumu hakkında konuşan Tarakçı, "Uzun bir süre ayaklarımı hiç kullanamayacağım. Ayağa kalkamayacağım. Onun dışında başka bir şey olmayacak. En çok sevindiğim şey de oğluma bir şey olmaması" dedi.

Gazeteci Ali Tarakçı