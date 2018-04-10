Özlem K. (23), merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu M. K. (5) ve kızı A. K.'yı (3), uyurken bıçakladı.

İHA'nın haberine göre, K.'nın daha sonra evin terasından aşağıya atlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çocukların yaşamını yitirdiğini belirledi. Terastan atlaması sonucu ağır yaralanan Ö. K., Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı haber alan baba C. K., sinir krizi geçirdi. Karaçalıoğlu, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

M. K. ve A. K.'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ö. ile C. K.'nın 7 yıllık evli olduğu öğrenildi.

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