Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek, vatandaşların kredi kartları ve bankamatik kartlarını kopyalayan bir şebekeyi takibe aldı.

PARAVAN ŞİRKETLERDEN ALIŞVERİŞ

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, dolandırıcılık şebekesi, kopyaladıkları kartlarda bulunan paraları harcamak için paravan şirket kurdu. Kendileri ve akrabaları adlarına açtıkları çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere pos cihazları alındı. Bilgileri kopyalanan vatandaşların kredi kartları ile kendi şirketlerinden son limite kadar alışveriş yaptılar. Polis, Gaziantep merkezli şebekenin Denizli, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir, Ankara, Afyon, Malatya ve Aydın faaliyet gösterdiğini tespit etti.

26 KİŞİ YAKALANDI

Polisin 12 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda pos cihazı, kart kopyalama cihazı, kopya ve sahte kartlar, cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Gaziantep'e getirilen ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan zanlıların kopyaladıkları banka ve kredi kartları ile 10 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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