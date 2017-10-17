Gaziantep'te bir yıl önce evine gittiği baldızını sahur vakti bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
AA'nın haberine göre, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "nitelikli kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık Cuma Aydan ve avukatı ile öldürülen Selma Göngör'ün ailesi katıldı.
Söz alan Aydan, eşiyle sorunlar yaşadığını, bu durumu konuşmak için baldızı olan Göngür'ün evine gittiğini, çıkan tartışma sonucu istemeyerek onu öldürdüğünü öne sürdü.
MAKTÜLÜN KIYAFETLERİNİN YIRTIK OLDUĞU İDDİASI
Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen'in, maktülün kıyafetlerinin yırtık olduğu iddiasını sorması üzerine tutuklu sanık Aydan, tartışma sırasında yırtılmış olabileceğini, "cinsel istismar" suçunu işlemediğini iddia etti.
"BALDIZIN EVİNE NEDEN SAHUR VAKTİ GİTTİN?" SORUSUNA YANIT: MAHREM BİR KONUYU KONUŞMAK İÇİN EN UYGUN ZAMANDI
Sanık, "Baldızının evine niçin sahur vahktinde gittin?" sorusuna ise mahrem bir konuyu konuşmak için en uygun zamanın gece vakti olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, sanığın "kasten öldürme" ve cinsel istismar" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığınının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 39. Sokak'ta oturan eşinin ablası Selma Güngör'ü (33), sahur vakti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cuma Aydan yakalanarak tutuklanmıştı.
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Misafir 13 saat öncetipe bak walking dead dizisinde iş bulabilir00
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Misafir 14 saat önceböyle Sapıklara idam cezası yaz bille !!!!!! Acilen böyle Olaylara İDAM gelmeli .....30
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Misafir 14 saat önce15 yıl yer 3te2sini yatar. Mis30