Gebeliğin son üç ayındaki kabuslarla nasıl başa çıkılır?

Gebelikteki son üç ay büyük beklentilerin olduğu bir dönemdir çünkü, bebeğinize kavuşmaya birkaç hafta kalmıştır. Gebelik dönemi ne kadar rahat geçerse geçsin bu son dönemde, ağrı ve uykusuzluk çoğu gebe için rahatsızlık verici bir durumdur. Yine bu dönemde neyin normal neyin anormal olduğunun bilinmesi de çok önemlidir.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebeliğin son üç ayını kolay atlatmanın yöntemleri hakkında şu tavsiyelerde bulunuyor:
GEBELİĞİN SON ÜÇ AYINDA NİÇİN AĞRI OLUR?
“Son üç ayda vücudun her parçasında ağrı hissedilebilir. Sırttan kalçalara, mideden kasıklara kadar pek çok alanda ağrı hissedilebilir.
Son üç ayda görülen mide ağrısı, gaz, kabızlık ya da yalancı doğum ağrılarından kaynaklanabilir. Karın bölgesinde rahatsızlık hissiyle beraberdir. Fazla şiddetli ağrılar değildir.
Karın bölgesinde şiddetli ağrı varsa, idrar yollarında enfeksiyon ya da preeklampsi akla gelmelidir. Preeklampsi, yüksek tansiyonla birliktedir. Şiddetli ağrıda, plasentanın erken ayrılma durumunu da akla getirmelidir.
Vajinal kanama, ateş, titreme, bulantı ve kusma gibi belirtiler de varsa doktorunuza ulaşmanız iyi olacaktır.
SIRT VE KALÇA AĞRILARI
Doğum zamanı yaklaştıkça, hormon seviyeleri artar ve bağ dokusu gevşer. Bu değişimlerin hepsi, doğum yolunun esnekliğini artırarak, doğum kanalını bebeğin rahatça geçmesine uygun hale getirmek içindir.
İşte bu sebeplerden dolayı hamilelikte bel-sırt ve kalça ağrıları sık görülür. Bu ağrılar dinlenme esnasında da hareket sırasında da olabilir. Bu neden yan yatarken bacak arasına bir yastık koymak yararlı olacaktır.
BUNLARI DENEYİN
Ilık bir banyo yapın,
Karın dışı bölgelere ılık kompres uygulayın,
Bilinçli ve yetkin birine masaj yaptırın,
Çalışma sandalyeniz sağlıklı, sırt destekli olsun,
Uygun analjeziklerden de kullanmanız gerekebilir.
Eğer ağrı şiddetliyse ve bacaklarınıza doğru yayılan basınç hissi varsa doktorunuzla iletişime geçin çünkü erken doğum habercisi olabilir. Ağrı mide kramplarıyla birlikteyse kasılmaların arası 10 dakikanın altındaysa ve kanlı akıntı varsa da doktorunuza haber vermelisiniz.
SİYATİK SİNİR AĞRISI
Siyatik sinir uzun sinirlerden olup, arka alt bölümden başlar ve tüm bacak boyunca uzanır. Bu sinir trasesi boyunca ağrı olması durumu “siyatik”olarak bilinir. Hemen hemen tüm gebe kadınlar siyatik durumu yaşamışlardır çünkü gebelikle beraber genişleyen rahim, siyatik sinire bası yapar. Bu artan basınç, ağrı, yanma ve karıncalanma hislerine sebep olur. Tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Ama rahat olun, bu durum bebeğiniz için risk teşkil etmez. Ilık banyo, gerilme egzersizleri ve yastık kullanarak ağrıyı azaltabilirsiniz.
VAJİNAL AĞRI
Son üç ayda vajinal bölgede hissedilen ağrılar endişe ve stres kaynağıdır. Haklı olarak bu ağrı, birşeylerin yanlış gittiğini düşündürebilir. Tabii bu sorunun cevabı ağrının şiddetine bağlıdır. Vajinal bölgede şiddetli ve delici ağrı, rahim ağzının açılmaya başladığını gösterebilir.
Şiddetli vajinal ağrı,
Sürekli vajinal ağrı,
Ağrıyla beraber kanama varsa mutlaka doktorunuzu arayınız.
GEBELİĞİN SON ÜÇ AYI NEDEN UYKUSUZ GECELERLE DOLUDUR?
Uykusuzluk bir uyku bozukluğudur. Uykuya dalmada güçlük ya da uyku devamlılığında bozulmayla kendini gösterir. Ne yazık ki, her iki problem gebeliğin son dönemlerinde birlikte olabilir.
Yapılan araştırmalara göre, gebelerin yüzde 97’si son üç ayda gecede ortalama üç kez uyanmaktadırlar. Uyku problemlerini tetikleyen çeşitli faktörler olabilir;
Bebeğinizin gittikçe büyümesi: Büyüyen bebek ve uterus soluk almanızı güçleştirir ve uyku için konforlu bir pozisyon almanızı önler. Ayrıca sırt ağrıları da uykuya dalmayı güçleştirir.
Horlama: Uyku sorunlarının nedenlerinden biri de horlamadır. Tahminen gebe kadınların yüzde 30’unda, hava yollarında ödemin yarattığı daralmaya bağlı olarak, horlama görülür. Bebeğin gittikçe büyüyerek diyaframa bası yapması da horlamayı kolaylaştırır.
Bacak krampları ve huzursuz bacak sendromu: Gebeliğin son üç ayında sık görülen durumlardan biri de kramplardır. Fazla fosfor ve kalsiyum azlığı kramplara neden olabilir. Huzursuz bacak sendromu ise folik asit ve demir eksikliği sonucudur. Bu sebeple belirtileri doktorunuza mutlaka bildirin.
UYKUSUZLUKLA SAVAŞ NASIL OLMALI?
Uykusuzluk oldukça bezdirici ve zorlayıcı bir durumdur. Ama atılacak bazı adımlar daha kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olur.
Uyurken sol yanınıza yatın ve yastıklardan destek alın.
Sırt üstü uyumaktan kaçının.
Bol su tüketin.
Belirtilerinizi doktorunuzla paylaşın.
Yatmadan bacaklarınıza germe egzersizi uygulayın. Bacakları hafif yükseltin.
Uyuyamıyorsanız zorlamayın, kitap okuyun, gevşemeye çalışın.
Medikal Tedavi: Gebelik sırasında uykusuzluk için ilaç kullanılması çok önerilmez. Ancak hiçbir çözüm bulunamazsa kısa süreli medikal yardım alınabilir. Çünkü uyku hem sizin hem de bebeğiniz için çok önemlidir.”
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