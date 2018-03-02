Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş bir arazide 15 yaşında bir lise öğrencisi kafasından vurulmuş şekilde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze İlçesi, İnönü Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki lise öğrencisi M.K. boş bir arazide yerde yatarken çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

İHA'nın haberine göre gencin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından M.K.'nin ilk kontrolleri yapıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, M.K.'nin kafasından tabanca ile bir el ateş edilerek öldüğünü belirledi.

Savcının olay yeri incelemesinden sonra M.K.'nın cansız bedeni Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan M.K.'nin ailesinin çocuklarından bir gündür haber alamadıkları ve emniyete kayıp başvurunda bulundukları öğrenildi. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.





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