Masalların bir gece kulübünde başladığı görülmemiştir, ancak Amerikalı bir kadın hayallerinin prensiyle Washington'daki bir gece klübünde tanıştı.

33 yaşındaki Ariana Austin, bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği gece kulübünde Etiyopya prensi Joel Makonnen ile tanıştı. 12 yıl önce tanışan Makonnen o geceyi şöyle anlatıyor, "Bir arkadaş grubunda tanıştıktan 5 dakika sonra 'kız arkadaşım olacaksın' dedim."

Genç prens o gün Etiyopya'nın son imparatoru Haile Selassie'nin torunu olduğunu saklamıştı. Ancak işler ciddiye bindiğinde bu gerçeği açıkladı.

12 yıl sonra evlenen çiftin düğünü 13 rahip, 2 taç, 9 pelerinle gerçekleşti.

Roma'da doğan Prens Joel'in ailesi ülkelerinde yaşanan komünist darbenin ardından başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmış, aile daha sonra İsviçre'ye kaçmıştı.

Prens Makonnen, Etiyopya'nın son imparatoru Haile Selassie'nin torunu... Haile Selassie Etiyopya'nın 225. ve son kralı oldu. Ülkeyi 40 yıl boyunca 1974'te gerçekleşen darbeye kadar yönetti. Selassie tahttan indirilmesinden sonraki yıl dolaşım bozukluğu sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak pek çok kişi devrik kralın öldürüldüğünü düşünüyor.

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