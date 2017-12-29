Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, kronik öksürüğün aslında vücudun erken uyarı mekanizması olduğunu belirterek, "Eğer bu uyarı dikkate alınmazsa örneğin akciğer kanseri veya astım gibi bireysel anlamda ciddi olabilecek bir neden ihmal edilmiş olur" dedi.
AA'nın haberine göre; Çetinkaya, tıbbi anlamda öksürüğün 3 haftadan kısa sürmesinin akut, 8 haftadan uzun sürmesinin ise kronik olarak nitelendirildiğini ancak genel olarak 3 haftadan uzun süren öksürüğün sebebinin araştırılması gerektiği konusunda görüş birliği olduğunu söyledi.
Öksürüğün, aslında hava yollarının bir savunma aracı olmakla birlikte neredeyse bütün kronik solunum sistemi hastalıklarının da bir belirtisi olarak kabul edilebildiğini anlatan Çetinkaya, "Bu nedenle hastaların en sık doktora başvurma nedenlerinden biridir. Kronik öksürüğün en sık nedenleri gastroözefagial reflü, astım ve üst havayolu öksürük sendromudur. Bu nedenle müzmin öksürük şikayetiyle gelen hastada öncelikle bu hastalıkların olup olmadığı değerlendirilir" diye konuştu.
Prof. Dr. Çetinkaya, ailesinde astım hastalığı olan, alerjik bir sorun ve "hışıltılı solunumu" bulunan bireylerde öncelikle astımın, mide şikayetleriyle göğsün ön tarafında yanma şikayetleri olanlarda ise ön planda reflünün düşünüldüğünü belirtti.
"SADECE SEMPTOMLARA BAKARAK KARAR VERİLMESİ YETERLİ DEĞİL"
Sinüzit benzeri semptomları olan, boğazda gıcık ve akıntı hissedenlerde ise üst havayolu öksürük sendromunun öncelikli olarak düşünüldüğünü dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti: "Ancak sadece semptomlara bakarak karar verilmesi yeterli değildir, aynı zamanda hekim tarafında dikkatli bir fizik muayenesi ve gerekirse laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır.
Kronik öksürük, en sık nedenleri dışında, kronik bronşit, verem, akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalıkları gibi birçok solunum sistemi sorununun nedeni olabilir. Dahası sorun, kullanılan bazı ilaçlara bağlı veya kalp yetmezliği gibi solunum sistemi haricindeki birçok problemin belirtisi de olabilir. Kronik öksürük ayırıcı tanısında, birkaç sayfa sürebilecek ayırıcı tanı ihtimalleri olduğu söylenebilir. Bu nedenle eğer kronik öksürüğe neden olan en sık üç hastalıktan birisi saptanmaz ise hastalar ve hekimlerin dikkatle takip etmesi gereken bir sürecin başlaması gerekebilir."
"KRONİK ÖKSÜRÜK VÜCUDUN ERKEN UYARI MEKANİZMASI"
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, bu aşamada hastanın yaşı, sigara içip içmediği, ilaçları, mesleği, muayene bulguları ve uygun görülen laboratuvar tetkiklerinin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Anlaşılacağı üzere kronik öksürük aslında vücudun erken uyarı mekanizmasıdır. Eğer bu uyarı dikkate alınmazsa örneğin akciğer kanseri veya astım gibi bireysel anlamda ciddi olabilecek bir neden ihmal edilmiş olur" diye konuştu.
Çetinkaya, aynı zamanda verem olan bir hastaya geç tanı konulmasının, bulaştırıcı olan hastanın toplum içinde yeni bireyleri enfekte etmesiyle sonuçlanabileceğine dikkati çekerek, bütün bunlardan ayrı olarak kolayca tedavi edilebilecek, nispeten basit bir hastalığın da saptanabileceğini ve tedavide gecikme nedeniyle gündelik hayattaki bozulmanın gereksiz yere uzayabileceğini de sözlerine ekledi.
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