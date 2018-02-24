Temizlik, çamaşır, bulaşık derken kim bilir hayatımız boyunca ev işlerine kaç saat harcıyoruz... İyi haber: İstatistikler, ev işine harcadığımız vaktin neredeyse yarı yarıya azaldığına işaret ediyor. 1960’larda haftada ortalama 44 saat ev işi yaparken, günümüzde hayatımızı kolaylaştıran yeni nesil teknolojiler sayesinde bu süre 18 saate düştü, daha da düşeceğe benziyor. HT Cumartesi'nden Sema Ereren'nin haberi...

Yeni nesil teknoloji ürünlerini deneyimlemek için İtalya’nın başkenti Roma’ya doğru yola çıktım. Bu yıl 8’incisi düzenlenen Samsung MENA Forum’da “Geleceğin Evi”ni de gezdim. Sadece yeni ürün veya çözümler değil, yeni bir yaşam tarzı sunmayı hedefleyen Samsung’un en çok dikkat çeken ürünleri arasında rüzgârsız serinlik teknolojisiyle baş ağrısı yapmayan, herhangi bir yerinizin tutulmasına sebep olmayan kliması, kirli yerleri tespit edip anında süpüren akıllı süpürgesi, çamaşır yıkama hızını yarı yarıya indiren yeni nesil çamaşır makinesi, 8K ekran çözünürlüğüne sahip olan yapay zekâ teknolojisiyle donatılmış televizyon vardı. Dahası televizyonu aynı zamanda bir tablo olarak kullanmak isteyen sanatseverler için özel bir televizyon da tasarlanmıştı. Yeni nesil buzdolaplarına gelince... Sesli komutlarınızla hareket eden, uzaktan erişilebilen ve akıllı telefonlarla kontrol edilebilen, son kullanma tarihi yaklaşan yiyecekler için sizi uyaran, üzerindeki kameraları sayesinde dolapta ne olup olmadığını size gösteren yapay zekâlı buzdolabı benim gibi unutkanların hayatını kolaylaştıracağa benziyor. Artık ne yemeğinizin pişip pişmediğini anlamak için, ne de çamaşır ve bulaşık makinenizdeki yıkama işleminin bittiğini anlamak için yerinizden kıpırdamanıza gerek var. Zira bunları da yeni teknoloji sayesinde televizyon ekranınızdan ya da akıllı telefonunuzdan oturduğunuz yerden öğrenebiliyorsunuz.

Birlikte çalışma özelliği olan, yapay zekâyla donatılmış yenilikçi teknolojilerin ardından “Geleceğin Evi”ne dönersek... Adeta evde bir dediğinizi iki etmeyen birisi varmış gibi, ihtiyaçlarınızı söylüyorsunuz, emrinize amade olan akıllı teknoloji sizin adınıza gerçekleştiriyor. Mesela “Sıcak oldu, odayı soğutur musun?”, “En sevdiğim şarkıyı açar mısın?”, “Toplantımı 10 dakika önce hatırlatır mısın?”, “Bugün hava nasıl olacak?”, “Işıkları kapatır mısın?” gibi komutları siz veriyorsunuz, akıllı teknolojiyle bezenmiş eşyalar yerine getiriyor. Daha ne olsun...

Gürültü önleme, çoklu-hoparlör kontrolü gibi ses kalitesini artıran pek çok özelliği barındıran akıllı ses sistemi duvara monte edilebiliyor

Çoklu ürün deneyimi

2017’de sunduğu tasarım ve inovasyon harikası beyaz eşya ürünleriyle Türkiye’de iyi bir büyüme oranına imza atan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Vizyonumuz Nesnelerin İnterneti (IoT) ile her türlü cihaza uzaktan erişilen ve cihaz deneyimini kişiselleştirmeyi mümkün kılan bir inovasyon anlayışı üzerine kurulu. Her yıl Ar-Ge’ye 14 milyar dolar düzeyinde yatırım yapan bir şirket olarak amacımız, en ileri teknolojileri geliştirerek günlük hayatta fark yaratan çözümleri sunmak” diyor. Markanın Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy ise “Samsung, yapay zekâ teknolojisiyle geliştirdiği Bixby ve Nesnelerin İnterneti ekosistemini yaratma vizyonunda önemli bir yerde konumlandırdığı SmartThings uygulamalarıyla çoklu ürün deneyimini bir arada sunmaya başladı. Bu uygulamaları bir arada destekleyen yeni Samsung QLED TV modelleri ve Family Hub buzdolapları sesli kontrole kavuşurken, aynı zamanda telefon veya TV üzerinden basit bir uygulamayla uzaktan kontrol edilebilir bir hale geliyor. Böylece birlikte çalışan ve yapay zekâyla donatılan cihazlar ve hizmetlerle ev içi aktiviteler daha kolay hale geliyor” diyor.