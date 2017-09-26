Gelibolu'da su baskını; 4 kişilik aile mahsur kaldı

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, aşırı yağmur yüzünden 4 evde su baskını oldu. Baskından olumsuz etkilenen evlerin birinde yaşayan 4 kişilik aile, mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, Gelibolu İlçesi'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçelievler Mevkii'nde, aşırı yağmur nedeniyle görülen su baskınından 4 ev etkilendi. Dere yatağında kalan evlerden birindeki 4 kişilik aile, etrafı yağmur sularıyla dolunca içeride mahsur kaldı. Jandarmayı arayan aile, yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Gelibolu İlçesinde yağışlar hafif şekilde devam ederken, ilçeye bağlı bazı köyler yağmurdan etkilendi.