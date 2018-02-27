Hatay merkez Antakya ilçesinde bir inşaat şirketinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan Gülay M., 2 yıl önce E.K. ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve iki aylık görüşmenin ardından ayrıldıklarını söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, E.K.'nın ayrılık kararı sonrasında kendisini ve ailesini sürekli tehdit etmeye başladığını öne süren Gülay M., "Vazgeçer diye sosyal medya hesaplarımı birkaç aylığına kapattım. Tacizlerini ailem, çevrem, yeğenlerim dahil olmak üzere 2 yıl boyunca sürdürdü. 4 yaşındaki yeğenime tecavüzle bile tehdit etti. 2016 yılı aralık ayında savcılığa şikayet ettim. 6 ay sonra ifadesi alındı. Her şeyi inkar etti. Aramıza girmek isteyen üçüncü kişilerin yaptığını söylemiş" dedi.
"ŞİKAYETİMDEN KESİNLİKLE VAZGEÇMEYECEĞİM"
Şikayetinden hala sonuç alamadığını ve Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğunu söyleyen Gülay M. olayın duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kişinin kendisine destek verdiğini belirterek "Olayın basında yer almasının ardından tehditlerine devam etti. Twitter'da ifşa olduktan sonra bana özür mesajları attı. Kendisinin hayatı ile oynamışım. Adana'da ücretli öğretmenlik yapıyordu, öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Bu saatten sonra hiçbir şekilde öğretmenlik yapamayacağı için onu hayatıyla oynamamla tehdit ediyor beni. En son dün gece özür mesajı attı. 'Artık yapma, yeter dur' dedi bana. Ama ben durmayacağım çünkü iki yıldır ailem ve bütün yakın çevrem o kadar zulmüne maruz kaldık ki kesinlikle şikayetimi geri almayacağım ve davadan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
İLİŞİĞİ KESİLDİ
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da olayın duyulmasının ardından inceleme başlattıklarını belirterek "Kaymakamlık oluru ile ücretli derse giren bir öğretmen. Ciddi iddialarla karşı karşıya olduğu için çok geniş araştırma yapmadan onayını iptal ettik ve derse girdiği kurumla ilişkisini kestik. İncelememiz sürüyor" dedi.
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