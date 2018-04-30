Başbakan Binali Yıldırım, bugün yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında vergi ve prim borcu yapılandırılmasıyla birlikte, 18 - 29 yaş arasındaki gençlere iş yeri açmaları duurmunda Bağ-Kur kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre iş yeri açan gençlere sağlanacak Bağ-Kur kolaylığı şöyle olacak:

GENÇLERE İŞ YERİ AÇMADA BAĞ-KUR KOLAYLIĞI

"Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

Bu da gençken iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza getirilen çok önemli bir kaynak."