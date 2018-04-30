Emekliye bayram hediyesini Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladı. Vergi ve prim borcu yapılandırılması, öğrenci affı gibi konularda önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, emeklilere de müjdeyi verdi. Bundan sonra Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez emekliye ikramiye verilecek.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA VERİLECEK?

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarına göre, emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez verilecek. Ve ikramiye tutarı biner lira olacak. Başbakan Yıldırım emekliye bayram ikramiyesi müjdesini şu sözlerle aktardı:

"12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız var, bütün devletten maaş alanlar, her yıl Ramazan Bayramı öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL. Bu bir bayram hediyesi olarak düşünülen bir şey."