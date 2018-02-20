George Perris konser için Türkiye’de!

Lara Fabian’ın “çılgınca sevdiği”, dünya basını tarafından “altın ses”, “tüyleri ürperten yorumcu” ve “mütevazi bir yıldız” olarak anılan George Perris, 28 Şubat Çarşamba 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Türk müzikseverlerle bir araya gelecek.

New York Lincoln Center, Paris Le Zenith, Montreal Place des Arts gibi dünyanın en önemli merkezlerinde ve 40’tan fazla ülkede sahneye çıkan Perris; 2014’te ünlü tenor Mario Frangoulis ile İstanbul ve Ankara’da sahne almıştı.