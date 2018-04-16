Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada çok konuşulan uygulama olan ve kullanıcıların "kim beni nasıl kaydetmiş?" sorusuna rehber sorgulama işlemiyle yanıt veren GetContact uygulaması, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme tehlikesi barındırıyordu. Bu gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), arasında GetContact uygulamasının da bulunduğu 70 mobil uygulama ve internet sitesine erişim engeli getirilmesi için talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren 70 mobil uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Talebi değerlendiren Hakimlik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TCK'nin 136. maddesinde düzenlenen "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunun niteliği, 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21 Aralık 2017 tarihli ve 2017/61 sayılı kararının kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, talebe konu internet adreslerindeki program, uygulama, içerik veya diğer iletişim sistemleri kullanılarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, işlenmesi ve kaydedilmesinin söz konusu olduğu anlaşıldığından, 5651 sayılı yasanın (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) 8/A maddesi gereğince suç işlenmesinin önlenmesi, kişilerin can ve mal güvenliği ile milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması yönünde talebin kabulüne karar verdi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLMİŞTİ

Başka kişilerin telefon rehberlerinde nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcılar, numara sorgulaması yapabilmek için bu uygulamalara yoğun ilgi göstermişti.

Kişilerin telefon numarası ve diğer bilgilerini toplayarak rehber oluşturan mobil uygulamalar ve internet siteleri, kişisel verilerin korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getirmişti.

UYGULAMA MARKETLERİNDEN KALDIRILDI

iOS cihazların uygulama mağazası olan App Store ve Android cihazların uygulama mağazası olan Google Play Store, kişisel veriler için tehlike yaratan GetContact uygulamasını mağadan kaldırdı. Sosyal medyada patlama yapmasının ardından uygulama marketlerinde birinci sıraya yükselen GetContact uygulaması, hem App Store'dan hem de Google Play Store'dan kaldırıldı.

KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de AA muhabirine, en popüler rehber uygulamalarından GetContact'ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini havuzunda topladığını söyledi.

Uygulamanın rehberi kopyalama sistemi olduğu için kişinin numarası ve bilgilerini diğer kişilerle paylaştığına dikkati çeken Aktepe, şöyle devam etti:

"Uygulama bu noktada, özel hayatın gizliliği bakımından sıkıntılar doğuruyor. Buradan numaranızı ve bilgilerinizi silebilmek için sisteme eklenen unlist (listeden çıkarma) özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de öncelikle uygulamadan hesabınızı silmeniz gerekiyor. GetContact uygulamasını indirerek telefonunuza erişim hakkı vermiş oluyorsunuz. Tüm verileriniz alınıyor. Cep telefonunuza giriş hakkı verdiğiniz için tüm kişisel bilgileriniz de ele geçiriliyor."

Aktepe, ıslak imza ya da elektronik imzayla kullanıcıların rızasının alınmadığına işaret ederek, "Biz bu tür yazılımları, tüm bilgilerinizi toplayarak casusluk yapmayı amaçlayan ve insanların davranışlarını ortaya çıkaran bir kötücül yazılım olarak tanımlıyoruz." dedi.

Söz konusu yazılımların davranış şekillerini etkilediğini anlatan Aktepe, bunun amacının siber saldırılarda kullanılacak istihbaratı toplamak olduğunu dile getirdi.

BİLGİLERİN NASIL KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan da GetContact, CIA, UpCall, True Caller gibi mobil uygulamaların, tanınmayan numaraların kimlere ait olduğunu, rehberde nasıl kaydedildiklerini ve arama engelleme gibi veriler sunduğunu söyledi.

Uygulamayı indirip rehbere erişim izni verildiğinde bu programı kullananların, kişilerin rehberlerine erişebildiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ciddi tehlike arz ediyor. Bu uygulamaları indirirken rehbere ve kişisel verilere ulaşım izni istiyor. İşte tam da burada tehlike başlıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor."

Ercan, rehbere erişim imkanı sağlayan bu uygulamaların ileride ciddi güvenlik açıklarına neden olabileceğini belirterek, "Sizlerden aldıkları bu bilgileri reklam ve algı yönetimi için uygulamalar vasıtasıyla kullanmış oluyorlar. Bu ve benzeri tüm uygulamalara dikkatli yaklaşmak ve erişim izni vermemek gerekiyor." diye konuştu.

MİLYONLARCA SORGULAMA YAPILDI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor.

Söz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4,5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

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