5 arkadaşı ile serinlemek için Ahiler Mahallesi mevkiindeki Kürtaliler Deresi’ne giren 7 yaşındaki Hikmet Atov, derede bulunan taşlara ayağının sıkışması sonucu boğularak hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Atov'un cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Ahiler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılırken, cenaze namazını kıldıran imamın göz yaşlarına hakim olmakta güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan protokol üyeleri küçük çocuğun ailesini evlerinde ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti.





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