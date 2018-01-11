Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. 20 kilometre hızla ilerlerken takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Görele Kaymakamlığı binasının bulunduğu caddenin üzerinde seyir halinde bulunan ve 20 kilometre hızla ilerleyen Emine Özcan yönetimindeki otomobil, yanından geçen bir başka aracın lastiğine çarpınca olduğu yerde takla attı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil sürücüsü Emine Özcan hafif yaralandı. Sokak ortasında ters duran aracı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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