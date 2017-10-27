Giresun'da yakalanan terörist: Nefes alamıyoruz, nereye baksak...

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde sorgusu süren ve ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler veren 'Aram' kod adlı PKK´lı terörist Mustafa Tolucan'ın ifadeleri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bugün de Giresun'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi.
GİRİŞ-ÇIKIŞLARI DEŞİFRE ETTİ
Yakalandığında üzerindeki kıyafetleri çıkarılan ve başka kıyafetler giydirilen terörist, elleri kelepçeli halde araziye götürüldü. Terör örgütü PKK'lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin yeni sığınakları da gösterdiği öğrenildi. Teröristin arazide yer göstermesiyle başlatılan aramalarda terörist grubun sürekli yer değiştirmesi sebebiyle küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu ortaya çıktı. Bölgede tespit edilen yeni sığınaklar imha edilmeye başlandı.
"3 AYDIR NEFES ALAMIYORDUK"
DHA'nın haberine göre; Giresun'da yakalanan 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde, 3 aydır bölgede yoğunlaştırılan operasyonlar nedeniyle zor duruma kaldıklarını anlattı. Terörist, "Biz üç aydır bölgede nefes alamıyorduk. Baktığımız hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve askerler vardı. Bölgede sıkışmış durumdaydık ve bu nedenle yiyecek bulmakta zorlanıyorduk. Ben de yiyecek bulmak için silahımı arkadaşlara bırakarak köye inmeye karar verdim. Gruptaki arkadaşlar da bana `Git ama yakalanırsan yerimizi söyleme´ diyerek uyardı. Böylece yaylaya indim" dediği öğrenildi.
BOŞALTILAN YAYLA EVLERİNE GÖZETİM
Bu arada PKK'lı terörist Tolucan'ın sağ olarak ele geçirilmesinin ardından bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Sonbaharla birlikte yaylalarda geri dönüşün başlamasıyla birlikte bölgedeki yayla evlerinin boşaltılması ile terörist grupların bu evlere sızabileceği ihtimali üzerine yayla evleri kontrol edilmeye başlandı. Çok sayıda Özel Harekat Polisi, Jandarma ve zırhlı araçların da destek verdiği operasyonlarla 2 ayrı grup halinde 7-8 kişi olduğu sanılan teröristlerin yakalanması için operasyonların süreceği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.