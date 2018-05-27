Yılın 8 ayı kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için senelerce “9. gezegen” diye anılan Van’ın Bahçesaray İlçesi gibi yolu aylarca kar nedeniyle kapalı olmasa da Giresun’un Çamoluk İlçesi de mahrumiyet bakımından Türkiye’nin en ilginç ilçeleri arasında yer alıyor. Giresun’a 200 kilometre uzaklıkta olan ve yol güzergâhının iyi olmaması nedeniyle neredeyse 4 saatte ulaşılabilen 3 bin 100 nüfuslu Çamoluk sakinleri yaşadıkları çileye “Ayrı bir gezegende yaşar gibi yaşıyoruz” diyerek tepki gösteriyor. Eczane olmaması nedeniyle doktorun yazdığı ilacı alabilmek için ya Erzincan’a ya da Sivas’a gidiyorlar. 10 liralık ilacı alabilmek için 50 liranın üstünde harcama yaptıklarını söyleyen ilçe sakinlerinden Hasan Düz şunları dedi:

“İlçemizde yaşayanların yüzde 90’ı emekli ve yaşlı insanlar. İsteseler de bir yerlere gitme şansları bulunmayanlar. İlaç alabilmek için Erzincan, Sivas ya da en yakın mesafedeki Alucra, Şebinkarahisar ilçelerine gitmek zorunda kalıyoruz. Hasta olanlar ancak iyileştikten sonra ilaç almaya gidebiliyor.”

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