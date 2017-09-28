Girit Adası'nda deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:29'da merkezi Girit Adası açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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