Giezm Kurtulan, Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele edecek isimler arasında yer alıyor. Yarışmayı takip eden izleyiciler de Gizem Kurtulan hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Gizem Kurtulan kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler Gizem kimdir?

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

Gizem Kurtulan, 1994 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Gizem Kurtulan, pilates eğitmenliği yapmaktadır.

Survivor yarışmasına kadar geçen süre boyunca eğitmenlik yaptığı çocuklarla birlikte bol zaman geçirmiş ve sonrasında da yarışmaya hazırlık için yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile çalışmıştır.

Doğayı ve gezmeyi seven Gizem Kurtulan, sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekmektedir. 14-15 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen Pentatlon - Biathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan, şampiyonada dereceye girmiştir.

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