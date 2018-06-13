ABD'nin Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde bir gökdelenin tepesine tırmanan cesur rakun internetin yıldızı haline geldi.
Salı sabahı 23 katlı bir binaya tırmanmaya başlayan rakunun yere düşmesini önlemek için yetkililer seferber oldu.
Öğleden sonra 12 kat yukarı çıkan rakunun ünü, radyo muhabiri Tim Nelson tarafından haberleştirilince tüm ülkeye yayıldı.
Hayvanın macera dolu seyahati #MPRraccoon etiketi altında tüm dünyada takip edilmeye başlandı.
Pencereler açılmadığı için rakuna yardım edemeyen yetkililer rakunu kurtarmak için çatıda kapanlarla bekledi.
Rakunun tırmanışını pek çok kişi sokaktan izledi.
İki gündür binanın katları arasında gezen rakun için Twitter hesabı bile açıldı.
22. kattaki bir pencere kenarında, dinlenmek için duraklayan rakun aradan geçen 20 saatin ardından bugün çatıya çıkmayı başardı.
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