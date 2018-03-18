İddiaya göre, iki yıldır birlikte olan çiftten tescilli güzel, ilişkinin süresinin uzadığını ve evlenmek istediğini Keser’e söyledi.



HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, “Yaşım henüz çok genç. Kariyer hedeflerim var. Yakın zamanda böyle bir şey düşünmüyorum. Böyle devam edelim” yanıtını alınca da köprüleri attı.

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