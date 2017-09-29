Kocaeli Gölcük İhsaniye İlkokulu'ndaki onarılmayan korkuluk demirleri 7 yaşındaki D.Ö'nün çenesini parçaladı. Aile, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Küçük çocuğun çenesine 8 dikiş atıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bulunan İhsaniye İlkokulu'nda yerine takılmayan demir korkuluk az kalsın bir çocuğun hayatına mal oluyordu. İddialara göre D.Ö. (7) daha önce bilgi verilmesine rağmen tamir ettirilmeyen demir korkuluklara çarptı. Çenesi parçalanan çocuk kanlar içerisinde yerde kaldı.



AMELİYATA ALINDI



Dinçer Ö. ile Gülşah Ö. çiftinin çocuğu D.Ö, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan D.Ö'nün çenesine 8 dikiş atıldı. Talihsiz çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken aile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağını açıkladı.



'İLGİLENEN OLMADI'



Aile "Okulun arka bahçesindeki alanda yeterli önlem alınmamıştı. Demir parmaklıkların yerinden çıkması tehlike saçıyordu. Okul müdiresi durumu defalarca belediye dahil yetkililere iletti. Hiçbir kurum bu soruna el atmadı" iddiasında bulundu.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER