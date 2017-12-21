Google, bu yılın başında Chrome web tarayıcısı için yerleşik bir reklam engelleme eklentisi sunabileceğini duyurmuştu. Görünüşe göre firma bu planını gerçeğe dönüştürüyor.

VentureBeat'in haberine göre, web tarayıcısına 15 Şubat 2019'da yapılacak yeni bir güncellemeyle, artık isteyen kullanıcılara üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan reklamları engelleme şansı verilecek.

Google Chrome, diğer reklam engelleme yazılımlarından farklı olarak tüm reklam ve tanıtım materyallerini gizlemeyecek. Google'ın bu yılın başında katıldığı Daha İyi Reklamlar Koalisyonu'nun belirlediği standartlara uymayan web sitelerde reklamlar kullanıcılara gösterilmeyecek.

Bu standartlara uygumayan ve Google Chrome tarafından engellenecek olanlar arasında tüm web siteyi kaplayan, otomatik müzik çalan ve yanıp sönen reklamlar yer alacak.

Web tarayıcısı bir reklamı engellediğinde, bunun sebebini ve düzeltme önerilerini web site sahibine iletecek. Eğer sorunlar çözülürse, kullanıcının bir sonraki ziyaretinde reklamlar gösterilebilecek.

Google sözcüsü, reklam engelleme aracındaki amacın reklamları engellemek değil, yayıncıları daha iyi reklamlar göstermeye teşvik etmek olduğunun altını çiziyor.

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