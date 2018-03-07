Google'ın ilk olarak Pixel ve Pixel 2'ye özel olarak çıkardığı Google Lens özelliği artık daha fazla Android modeli için geliyor. Google tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8, S7, S7 Edge; LG V30, V30+; ASUS Zenfone AR ve OnePlus 5 modelleri de bu özellikten faydalanabilecek.

iOS hakkında da bir açıklama yapan Google, Google Lens özelliğinin bu platforma da geleceğini ancak şu an için net bir tarih vermenin doğru olmayacağını ifade etti. Peki Google Lens nedir, nasıl kullanılır?

Google Lens özelliği, objeleri ve nesneleri tanımlamanızı sağlıyor. Google Lens özelliğini kullanabilmek için, Google Fotoğraflar uygulamasına girerek herhangi bir fotoğrafı seçin. Seçenekler arasında yer alan Lens butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz fotoğraf taranacak ve uygulama size o fotoğrafta yer alan objeler hakkında bilgi verecek. Bu sayede o fotoğrafta yer alan binanın nerede bulunduğunu, kedi-köpeğin hangi cins olduğunu veya buna benzer birçok sorunun cevabını alabileceksiniz.