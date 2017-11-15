Gözde Becerikli hayatını kaybetti! Tasarımcı Gözde Becerikli kansere yenik düştü

Sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündeme gelen ve 11 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşen Tasarımcı Gözde Becerikli son yolculuğuna uğurlandı.
İHA'nın haberine göre; 2006 yılında doku kanserine yakalanan Gözde Becerikli, 11 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündeme gelen ve 11 kez aynı kanserle savaşan Becerikli dün bu mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Doku kanserine yenik düşen Becerikli için Kadıköy'deki Moda Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri baba Atilla Becerikli ve anne Nimet Becerikli kabul etti. Taziye sırasında Gözde Becerikli'nin arkadaşları duygusal anlar yaşadı.
Evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden baba Atilla Becerikli, ''Canımız, ciğerimiz olan evladımızı kaybettik. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi sanatçı ruhuyla, her şeyiyle mükemmel bir insandı. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Bu kısacık ömründe bir takım şeyleri yapmaya çalıştı. Ancak buraya kadarmış. Bu hastalık çocuğumuzu bizden çekti ve kopardı. Çok üzgünüz. Arkadaşlarına sürekli ben iyiyim diyordu. Üzülmelerini istemiyordu. Hatta ölmeden bir gün evvel öleceğini biliyormuş gibi bizlerle vedalaştı'' diye konuştu.
Son güne kadar kızının hastalıkla mücadele ettiğini belirten anne Nimet Becerikli, ''Çok sevilen bir insandı. Yaşama çok bağlıydı. Hayatı seviyordu. Sanatı seviyordu. Kurtulacağına inanıyordu. Son güne kadar direnmeye devam etti. Ama olmadı. Bu kadarmış'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Hayatını kaybeden Gözde Becerikli, Moda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
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