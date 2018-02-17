‘Gözlerin Ardında Müzikal’ adını taşıyan projede pop sanatçısı Özgün de bu eser için hazırladığı parçaları akustik olarak sahnede yorumluyor ve aynı zamanda oynuyor. İçinde modern dans, akustik müzik ve dramayı barındıran yaratıcı müzikal, Down sendromlu bir çocuğu olan annenin doğumdan sonra eşi, ailesi ve yakınları tarafından yalnız bırakılışını anlatıyor. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Avrupa turnesine çıkacak oyunun yönetmeni ise Kemal Başar. Londra Türkçe Tiyatro Festivali’nde açılış yapacak oyun, aynı zamanda İsrail’in en büyük tiyatro festivalinde 3 temsil sergileyecek. Öte yandan Adana Tiyatro Festivali’nde de izleyiciyle buluşacak. Oyun, Down sendromuyla hiç karşılaşmamış ya da çocuklarını topluma kazandırmaktan çekinen aileleri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje üzerinde çok çalıştıklarını anlatan Özgün, projeyle ilgili duygularını böyle dile getiriyor: “Oyun, özel bir çocuğa sahip olmanın bir anne üzerindeki etkilerini anlatan çarpıcı bir öykü. Bu oyunu Down Türkiye ve Tomurcuk Vakfı ile ortaklaşa yürütüyoruz. Kazandığımız gelirin bir kısmını vakıflara bağışlıyoruz.”

Oyun, bu akşam İstanbul’da Duru Tiyatro’da prömiyer yapacak. 22 Şubat, 8 ve 30 Mart’ta ise Borusan Oto Dolmabahçe Sahpne’de... Nisan ayında Londra Tiyatro Festivali’nde tek gösterimle, mayısta ise Uluslararası Jaffa Tiyatro Festivali’nde 3 gösterimle yer alacak.