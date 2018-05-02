Fransız bilim insanları gül bitkisine rengini ve kokusunu veren genetik kodları çözdüklerini bildirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Lyon Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada gül bitkisinin tüm gen haritası çıkarıldı.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri gül bitkisinin çilek ile aynı aileden geldiğini de ortaya koyması oldu.

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