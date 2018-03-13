Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'rüşvet, hayali ihracat ve evrakta sahtecilik' soruşturması kapsamında Gümrük Müdürlüğü'ne ve işadamlarına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Iğdır Gümrüğü'nde çalışan gümrük personeli ve işadamları gözaltına alınmaya başlandı.

Operasyonlara devam ediliyor.

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