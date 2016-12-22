Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin ortaöğretim ve önlisans düzeyi için tercih klavuzu bugün yayınlandı. Tercih yapacak adaylar ise nitelik kodu hakkında problemlerle karşılaşıyor. Peki herkesin merak ettiği nitelik kodu nedir, hangi nitelik kodu ne anlama gelir? İşte KPSS nitelik kodu listesi..

NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.

Örnek verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, "öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak" koşulunu adaylardan istemektedir.

2016 KPSS ORTAÖĞRETİM - ÖNLİSANS - LİSANS NİTELİK KODU LİSTESİ

2001 kodundan 4983 koduna kadar çeşitli nitelik kodları bulunmaktadır ve bu kodlara göre adaylar istedikleri bölüme tercih yapabilirler. Örnek olarak, 2167 kodu adaylardan "Ortaöğretim Kurumlarının Sınıf Öğretmenliği Alanı ve Dallarından mezun olmak." şartını istemektedir. Eğer aday sınıf öğretmenliği alanı ve dallarından mezun olmamışsa, bu bölüme tercih yapamaz.

2016 KPSS Ortaöğretim Nitelik Kodu Listesi İçin Tıklayın

2016 KPSS Önlisans Nitelik Kodu Listesi İçin Tıklayın

2016 KPSS Lisans Nitelik Kodu Listesi İçin Tıklayın

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.