24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KADIKÖY
GÜNDEM

Kadıköy'de su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki bazı mahallelere 27 Aralık'ta 20 saat su verilemeyecek

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:20:30 Güncelleme: 14:23:42 AA

Kadıköy'ün bazı mahallelerine, 27 Aralık Salı günü 10.00'dan itibaren 20 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Kurbağalıdere ıslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattının mevcut hatlara bağlanarak, iyileştirme ve onarım yapılacağı belirtildi.

Bu çerçevede Kadıköy Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmına 27 Aralık Salı günü 10.00 ile 28 Aralık Çarşamba günü 06.00 arasında 20 saat süreyle su verilemeyeceği duyuruldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı!
GÜNDEM

Kütahya'da yangın: 2 çocuğun cenazesi çıkarıldı!
Devlet Bahçeli'den Fırat Kalkanı uyarısı
GÜNDEM

Bahçeli: El Bab'dan elimiz boş dönersek...
İzmir'de cinsel istismar iddiasına tutuklama
GÜNDEM

Kayıp çocuklar bakın nerede ortaya çıktı!
YÖK Başkanı Saraç: "Açıköğretim fakültelerinde kalite artacak"
GÜNDEM

"Açıköğretim fakültelerinde kalite artacak"
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"Kadife"ye gözü gibi bakıyor!
Konyalı Komando bölgede yaşananları anlattı
GÜNDEM

Konyalı Komando yaşananları anlattı!
Mersin'de lise öğrencisinin çığlıkları, ikinci Özgecan olayını önledi
GÜNDEM

LİSELİ GENÇ KIZI ÇIĞLIKLARI KURTARDI!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 ARALIK GÜNLÜĞÜ
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
GÜNDEM

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ VE...
Muğla'da otomobil denize uçtu
GÜNDEM

MUĞLA'DA KORKUNÇ KAZA!
Sivas'ta tavuk dürümden bonzai çıktı
GÜNDEM

TAVUK DÜRÜMÜN İÇİNDEN ÇIKTI!
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"KADİFE"YE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!