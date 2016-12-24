Kadıköy'de su kesintisi yaşanacak

Kadıköy'ün bazı mahallelerine, 27 Aralık Salı günü 10.00'dan itibaren 20 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Kurbağalıdere ıslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattının mevcut hatlara bağlanarak, iyileştirme ve onarım yapılacağı belirtildi.



Bu çerçevede Kadıköy Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmına 27 Aralık Salı günü 10.00 ile 28 Aralık Çarşamba günü 06.00 arasında 20 saat süreyle su verilemeyeceği duyuruldu.