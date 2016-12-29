TBMM Anayasa Komisyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, anayasa değişiklik teklifini eleştirerek, "Bütün sistemi kendi fermanlarıyla yönetecek bir cumhurbaşkanı yaratılmıştır. Bu yapılan sistemle Meclisin elindeki kanun yapma tekeli, milletten alınıp tek kişiye verilmektedir. Bu demokrasiden krallığa dönüşün köşe taşlarının döşenmesidir." dedi.

Tezcan ve Komisyonun CHP'li üyeleri, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında, Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anayasa Komisyonundaki çalışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini ve çalışmaların tamamına azami özen gösterdiklerini belirten Tezcan, "Biz, bu değişiklik teklifinin Türkiye’yi hangi noktaya taşıyacağını, tehlikenin boyutunu biliyoruz. Türkiye’de yaşayan insanlar maraba gibi değil özgür bireyler gibi yaşamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tezcan, "Anayasa değişiklik teklifi, TBMM’yi tabuta koyma teklifidir. Dün Komisyon aşamasında tabuta 11’inci çivi çakıldı. Bugün 12’nci çividen itibaren tabutu çivilemeye devam edecekler. İktidar kanadı yasama, yürütme, yargıyı tek elde toplamayı planlayan teklifi, herhangi bir yumuşatma, denge, denetleme mekanizması kurma kaygısı taşımadan geçirme çabasındadır." diye konuştu.

TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün ve aynı seçimde yapılmasını düzenleyen maddenin, dün Komisyonda kabul edildiğini hatırlatan Tezcan, "yedek milletvekilliği"ne imkan tanıyan maddenin de AK Partili milletvekillerinin kendi kaygıları nedeniyle teklif metninden çıkarıldığını savundu. Tezcan, "AKP çoğunluğu, yedek milletvekilliğini 'yarın olur da Meclise bir devamsızlığımız olur, bizi düşürürler. Parti yönetimi ya da cumhurbaşkanının gözüne giremeyiz, devamsızlık bahanesiyle milletvekilliğimizi düşürürler' kaygısıyla bu maddeyi metinden çıkardı." iddiasında bulundu.

Anayasa değişiklik teklifindeki hükümlerin, cumhurbaşkanına devletin birçok kurumunu dizayn etme, en küçük memurunun disiplin hukukuna kadar belirleme yetkisi verdiğini öne süren Tezcan, TBMM'nin yasama tekelinin de ortadan kaldırıldığını, cumhurbaşkanına kararname yoluyla kanun yapma yetkisi verildiğini ifade etti.

Tezcan, "Bütün sistemi kendi fermanlarıyla yönetecek bir cumhurbaşkanı yaratılmıştır. Egemenliğin krallıklardan alınıp halka verilmesi, fermandan yasaya geçme sürecidir. Bu yapılan sistemle Meclisin elindeki kanun yapma tekeli, milletten alınıp tek kişiye verilmektedir. Bu demokrasiden krallığa dönüşün köşe taşlarının döşenmesidir." görüşünü savundu.

Anayasa değişiklik teklifi yasalaşsa dahi Kasım 2019'da uygulanmaya başlayacağını dile getiren Tezcan, "3 sene sonra uygulanacak teklifi, Parlamentoda 3 gün içinde geçirme telaşı nedir? Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir çatışma mı vardır? Bu teklifi getiren gayriresmi koalisyonun; AK Parti ve MHP üst yönetimi arasındaki koalisyonun zaman içinde çatlama ihtimali mi ya da AKP içindeki önemli bir rahatsız grubun itirazlarını dile getirme, Parlamentodan geçmemesi konusunda bir endişe mi var?" diye konuştu.

Tezcan, "Vatandaşlar, süreci dikkatle izlemeli ve Türkiye'de demokrasiyi yok edecek bu değişikliğe geçit vermemeli." dedi.