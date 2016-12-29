Anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi de kabul edildi. 14'üncü ve 15'inci maddelerinin de düşürülmesi bekleniyor. Böylece 21 maddelik anayasa değişikliği 18 maddeye düşecek.

Kabul edilen maddeye göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti Hakkı'nda Meclis'e mesaj verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil eder. Milletlerarası anlaşma onaylar ve yayımlar.

Kabul edilen maddeye göre, Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin karşılıklı fesih yetkisini içeriyor.

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Öte yandan Komisyonda görüşmeler sırasında gerginlik çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgü Özel maddenin oylanmasından önce söz istedi. Söz verilmeyince Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün yanına giderek, söz isteğini yineledi. AK Pati milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özel daha sonra söz aldı ve uluslararası anlaşmaların Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe girmesinin sakıncalarından bahsetti.

TEKLİFTE REVİZYON

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifinde bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, komisyondaki görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifi ele alındı. Edinilen bilgiye göre, komisyon görüşmelerinde, söz konusu teklifte bazı değişiklikler yapılacak.

Teklifin 15. maddesinde yer alan, "Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir" hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Bu durumda 15. madde metinden çıkmış olacak. Teklifteki 14'üncü madde ise geri çekilecek. Böylece 21 maddelik anayasa değişiklik teklifi 18 maddeye düşecek.

Ayrıca, teklifte 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 13'e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşar da HSYK'nın doğal üyesi olacak. Teklifin, gelecek hafta içinde TBMM Genel Kuruluna gelebileceği değerlendiriliyor.