30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım Melih Gökçek Ankapark Ankara
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi aldı

30 Aralık 2016 Cuma, 22:01:10 Güncelleme: 22:05:40 AA

Başbakan Binali Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Sincan'daki programının ardından Yenimahalle'de bulunan Ankapark'a geçti.

İşçi parkası giyen Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Ankapark'ı gezdi. Yıldırım, önümüzdeki aylarda açılması planlanan proje hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yıldırım'a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer eşlik etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım, kız çocuğuyla kar topu oynadı
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım, kız çocuğuyla kar topu oynadı
FETÖ'den yurtdışındaki subaylara iltica talimatı
GÜNDEM

FETÖ'den iltica baskısı!
Anayasa değişiklik teklifi görüşülüyor
GÜNDEM

Anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi kabul ...
Ankara-Konya ve Ankara-Afyon yolu bir süre trafiğe kapandı
GÜNDEM

Ankara-Afyon yolu ulaşıma kapandı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
CHP'li Gök ve Tezcan'dan anayasa açıklaması
GÜNDEM

CHP'den 'anayasa' yorumu: Havlu attılar
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Tarihi kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştılar
GÜNDEM

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE
Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
GÜNDEM

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A YENİ YIL MESAJI
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ANKAPARK'A ZİYARET
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!