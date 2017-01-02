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Binali Yıldırım: Terör bizi yıldıramaz, terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'da saldırı düzenleyen teröristin kimliği hakkında, "İhtimaller şekillenmeye başladı. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna aktarılacak" dedi

01 Ocak 2017 Pazar, 14:52:59 Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 01:07:18 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'daki terör saldırısı hakkında, "Buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir, Türkiye'de de olabilir. Ama terör bizi yıldıramaz, terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye devam edeceğiz. En büyün güvencemiz milletimizin gösterdiği dayanışma, kardeşlik ruhudur" dedi. 

Teröristin kimliği konusunda açıklama yapan Yıldırım, "Emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. İhtimaller şekillenmeye başladı. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna aktarılacak" diye konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı sonrası olay yerinden açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

 

"TERÖR HER YERDE TERÖRDÜR"

"Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede, hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığının olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke, bu terör olaylarından güvende değildir, 'Bizde terör olmaz' diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da oldu. Evvelsi gün Irak'ta oldu. Daha önceki zamanlarda muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var; terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur.

Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye'de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya şamil olarak kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir, Türkiye'de de olabilir. Ama milletime, vatandaşlarıma ben şunu söylüyorum, terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. Burada en büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma ruhudur, kardeşlik ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur."

Başbakan Yıldırım, saldırıda hayatını kaybeden yabancıların ve Türk vatandaşlarının yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için, bölgemiz için, var gücümüzle daha fazla çalışacağımızı da vatandaşlarımıza ifade etmek isterim." diye konuştu.

NOEL BABA KIYAFETİ İDDİALARINA YANIT

Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti giydiği iddialarının sorulması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahı da olay yerinde bırakıp kargaşadan yaralanarak olay yerinden uzaklaşıyor ama polis, emniyet teşkilatımız, meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriyor, çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor."

Saldırganın kimliğine ilişkin bir soru üzerine de Yıldırım, "Bununla ilgili ihtimaller şekillenmeye başladı polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler, daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak." dedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 saat önce
    DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ
  • Misafir 7 saat önce
    ey ülke yöneticileri İDAM İSTİYORUZ. YETER ARTIK....
  • Misafir 7 saat önce
    orada öldürülen her bir can için çok üzgünüm.bu katliamı yapanlar ve destekleyenler ülkemizden def edilmelidir!
  • Misafir 7 saat önce
    amaç belli.ülkemizi karıştırmak!biz suriye gibi olalım istiyorlar.ALLAH KORUSUN ÜLKEMİZİ.
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