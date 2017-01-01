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Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da yine İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilirken, iki kardeşin de henüz iki yıllık polis oldukları belirtildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana dev bir Türk bayrağı asıldı.