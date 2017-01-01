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Reina'daki saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oluyor

01 Ocak 2017 Pazar, 15:56:25

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

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    AYHAN ARIK

    Ortaköy'deki gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir polisle beraber gece kulübünün önünde kurşunlara hedef olan Ayhan Arık'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde yaptıkları açıklamada, "Ekmeğinin peşindeydi, turistleri kulübe getirmiş, kapıda çıkmalarını bekliyormuş" dedi.

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    Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında, kulübün kapısında vurularak hayatını kaybeden Ayhan Arık adlı vatandaşın yakını cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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    Burada basın mensuplarına konuşan Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğdu, "İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız akrabamızdı.

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