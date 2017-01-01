Reina'daki saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oluyor
01 Ocak 2017 Pazar, 15:56:25 | Güncelleme: 20:42:10
Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı
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AYHAN ARIK
Ortaköy'deki gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir polisle beraber gece kulübünün önünde kurşunlara hedef olan Ayhan Arık'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde yaptıkları açıklamada, "Ekmeğinin peşindeydi, turistleri kulübe getirmiş, kapıda çıkmalarını bekliyormuş" dedi.
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Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında, kulübün kapısında vurularak hayatını kaybeden Ayhan Arık adlı vatandaşın yakını cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
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Burada basın mensuplarına konuşan Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğdu, "İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız akrabamızdı.
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Ekmeğinin peşindeydi, müşteri getirmişti, turizmciydi kendisi. Kapının önünde çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşehri çıkıyorlar tesadüfen.
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Biz zaten şaşırdık, arkadaşın Reina'da ne işi var diye. Sonra turizmci olduğu aklımıza geldi. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi" dedi.
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Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Arık, Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlandı.
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FATİH ÇAKMAK
İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.
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Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. (Soldaki)
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20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.
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MUSTAFA KAYA
Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında bir gümrük firması çalışanının da hayatını kaybettiği belirlendi. İş arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne giden şahsın cenazesi memleketine gönderildi.
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Saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi arasında gece kulübüne eğlenmek için giden bir gümrük firması çalışanının da olduğu öğrenildi.
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Arkadaşıyla yılbaşını kutlamak için gece kulübüne giden 32 yaşındaki Mustafa Kaya'nın saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaya'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.
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HATİCE KOÇ
Özel bir güvenlik şirketinde çalışan ve yoğunluk nedeniyle yılbaşı gecesi Reina'da görevlendirilen Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük köyü nüfusuna kayıtlı 27 yaşında ve 3 yaşında Hiranur isimli bir kız çocuğu annesi Hatice Koç, saldırıda şehit oldu.
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Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Koç'un acı haberi yasa boğarken, Koç'un cenazesi yarın Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
Hatice Koç'un kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.
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BURAK YILDIZ
İstanbul'da dün gece yılbaşı kutlamasının yapıldığı bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Saldırıda ilk ateşte şehit düşen 21 yaşındaki polis memurunun Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.
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Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da yine İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilirken, iki kardeşin de henüz iki yıllık polis oldukları belirtildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana dev bir Türk bayrağı asıldı.
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Şehit polis Burak Yıldız sosyal medyadaki paylaşımında ise "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızda gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim" ifadelerini kullanmıştı.
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MUSTAFA SEZGİN SEYMEN
Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi.
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Yeni yıla nişanlısıyla birlikte girdiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı.
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Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla gittiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı.
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Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in saldırıdan kurtulan nişanlısı Sezen Arseven'in, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.
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KENAN KUTLUK
Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti.
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Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.
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Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu çıktı.
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Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.
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MESUT GÜRBÜZ
Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün Almanya'dan tatil için geldiği öğrenildi. Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birin de 28 yaşındaki Mesut Gürbüz olduğu öğrenildi.
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Turizmci olan ve Almanya'da yaşayan Gürbüz'ün tatil için arkadaşlarıyla İstanbul'a geldiği öğrenildi. Arkadaşlarıyla gittiği gece kulübündeki saldırıda ölen Gürbüz'ün Almanya'da yaşadığı belirtildi. Eniştesinin Adli Tıp Kurumundan cenazesini teslim aldığı Gürbüz'ün yarın defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.