İçişleri Bakanlığı: PKK, FETÖ, DEAŞ operasyonlarında 964 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Buna göre, PKK operasyonlarında 342 kişi, DEAŞ'la bağlantılı olduğu öne sürülen 147 kişi, FETÖ operasyonunda 475 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

Son bir hafta içerisinde(26 Aralık 2016 – 02 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;

2’si ölü,

19’u teslim olan,

5’si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 34 kişi tutuklanmıştır.



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak/barınak/mağara ve

Tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

780 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

35 el bombası,

8’i ağır ve uzun namlulu ( 1 Biksi, 7 Kaleşnikov) olmak üzere 32 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA;

Piyasa değeri 25.350.340 TL olan;

5 ton 769 kg Esrar,

22 kg Eroin,

16 kg Afyon,

38.175 adet Uyuşturucu Hap,

1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ),

4 kg Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş,

Ayrıca piyasa değeri 10.581.588 TL olan;

1.511.316 adet Kaçak Sigara,

594 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 390 kişi gözaltına alınmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

76’sı denizlerde olmak üzere 2.258 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 52 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 20’si tutuklanmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alınmış bunlardan 25‘i tutuklanmıştır.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

475 kişi gözaltına alınmış bunlardan 116‘sı tutuklanmıştır."